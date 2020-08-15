Протистояти адвокату Олександру Неткалу – протидіяти байдужості до атак на людську гідність

Звертаю увагу Ради адвокатів Запорізької області і Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області на недостойну поведінку адвоката Олександра Олександровича Неткала ( обліковується у: Рада адвокатів Запорізької області.
орган, що видав свідоцтво: Рада адвокатів Запорізької області, № Свідоцтва 001814, дата видачі свідоцтва: 27.09.2018, номер рішення: 15. дата прийняття рішення: 27.09.2018 Загальний стаж адвоката: ~ 2р. з дати видачі адвокатського свідоцтва), якої він припустився у судовому засіданні Господарчого суду Запорізької області 12 серпня 2020 року у справі КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР проти КП «Запоріжжя», де він представляв інтереси КП «Запоріжжя».
Напередодні засідання, під час його очікування у холі будівлі Господарчого суду Запорізької області, О.О.Неткал у присутності представниці Запорізької обласної ради Ганни Краснокутської, а також інших відвідувачів суду, які очікували своїх судових засідань під проводом інших суддів, зухвало поводився і публічно принизив мою гідність та гідність громадської захисниці інтересів КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР Людмили Вітольдівни Віслоух.
Наша судова справа стосується відстоювання інтересів Запорізької громади щодо збереження для мешканців нашої області єдиного у Запорізькій області українськомовного видання регіонального рівня із 103(!) річною історією – газети «Запорізька правда». Зокрема, йдеться про право «Запорізької правди» на приміщення, в якому з 70-х років минулого сторіччя знаходиться редакція у Будинку преси за адресою пр. Соборний. 152, м. Запоріжжя. На поточний момент ця будівля є комунальною власністю Запорізької громади і від імені Запорізької обласної ради нею опікується КП «Запоріжжя».
Зокрема, О.О.Неткал морально знущався з нас, заявляючи, що, цитую, « подав би на нас до суду і злупив би з нас добрячу суму коштів за відшкодування (його) моральних збитків. Але з нас нема чого взяти, бо ми жебрачки».
Також він гучно заявив, що «дав би мені підсрачника, щоб я покотилася по проспекту» з тих двох кабінетів у Будинку преси, за які наразі бореться «Запорізька правда».
Коли я йому зробила зауваження щодо недопустимості такого поводження та висловлювань і підвищення голосу у приміщенні суду, в цілому, і, зокрема, на мене і мою колегу Л.В.Віслоух, О.О.Неткал заявив, що «він чоловік. А ти ( звертаючись до мене) – жінка. І мені як чоловіку належить підвищувати голос на жінку». На моє зауваження щодо гендерної рівності і недопустимості такого поводження О.О.Неткал відреагував зухвало, знову принизивши мою гідність.
Таке поводження О.О.Неткала викликало обурення помічниці судді, чий зал засідань знаходився поруч із місцем, де саме і відбувалась ця ганебна ситуація. Вона вийшла до нас і зробила зауваження.
Також звертаю увагу Ради адвокатів Запорізької області і Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області на факт того, що О.О. Неткал заради грошей здатен поступатися принципами професійної честі і гідності, відстоюючи завідомо протиправні позиції своїх клієнтів і порушуючи морально-етичні норми, беручи участь у судилищі над журналістами. У зазначеній справі він фахово не розрізняє господарчу діяльність комерційних підприємств, в цілому, і підприємств ЗМІ, зокрема, що наочно свідчить про його неналежну фахову підготовку у царині медіа-юриспруденції. Він також покриває порушення ст.6 Закону України про державну підтримку ЗМІ і соціальний захист журналістів.
Посилаючись на одного з духовних лідерів сучасності – Папу римського Франциска, який наголосив: «ВІРА ВИМАГАЄ АКТИВНО ПРОТИДІЯТИ БАЙДУЖОСТІ ДО АТАК НА ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ», прошу Раду адвокатів Запорізької області і Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Запорізької області дослідити діяльність адвоката О.О.Неткала, дати його поведінці і фаховій діяльності належну оцінку і вжити необхідних заходів для убезпечення мене і Л.В.Віслоух від його неадекватної поведінки.
З повагою,
Наталя Зворигіна,
в.о. головного редактора
КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР,
членкині Правління і Секретаріату
Запорізької обласної організації
Національної спілки журналістів України
Р.S. Скаргу подано:
Голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури Запорізької області
В.М.Кравцову
Представнику Запорізької області
у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури
К.В.Котелевській
Голові Ради адвокатів Запорізької області
Л. М. Новосьоловій
Депутату Запорізької обласнсої ради,
Члену Ради адвокатів Запорізької області
Д.М.Майстру