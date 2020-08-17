На Запоріжжі від продажу алкоголю і тютюну надійшло 97 мільйонів гривень акцизного податку

Протягом семи місяців суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, сплатили до місцевих бюджетів 97 мільйонів гривень акцизного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком скарбниці громад отримали на 6,5 мільйона або на 7 відсотків більше.
Від ліцензування роздрібного продажу підакцизних товарів місцеві бюджети отримали 24 мільйони гривень.
З початку року запорізькі підприємці та підприємства отримали 7447 ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, 3583 дозвільних документи на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 2320 – тютюновими виробами, 42 – на продаж пального та 1502 – для його зберігання.
Крім того, продовжено термін дії 7234 ліцензій, призупинена дія 695 та анульовано 963 дозволи, в тому числі 10 підприємців втратили ліцензії за продаж алкоголю неповнолітнім.
З переліком діючих ліцензій можна ознайомитись на сайті Головного управління ДПС у Запорізькій області за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Нагадуємо, що рішенням Кабінету Міністрів від 12 серпня затверджено Порядок здійснення ДПС автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового. Інформація за результатами зіставлення розміщується для платників в Електронному кабінеті, а для контролюючого органу формується електронний Журнал результатів зіставлення.