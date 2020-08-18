Столи для кухні: види і правила вибору

Кухня може бути будь-якого розміру і конфігурації, мати різний набір меблів і побутової техніки, але уявити її без кухонного столу і стільців складно. При виборі столу саме квадратні метри приміщення будуть впливати на вибір меблів. Сучасні виробники виготовляють різні за формою, стилем та матеріалу кухонні столи вибрати їх не складно, достатньо визначити яка модель вам більше подобається і вибрати відповідну модель. Купити кухонні столи можна на сайті Стіл і Стілець, в каталозі товару представлений широкий асортимент даних меблів.
Види
Перед покупкою кухонного столу важливо визначити яку роль він буде грати на вашій кухні. Так виробники ділять столи по функціоналу, конструкції, матеріалу і кількості опор.
За функціоналом бувають:
– Обідні – це традиційна модель, яка виробляється різних розмірів, форм і конфігурацій. Великий вибір розмірів легко дозволить підібрати виріб і в невелику кухню для 2-3 чоловіка, і в велику їдальню.
– Обробний – це предмет меблів є частиною кухонного гарнітура для оброблення продуктів з великою кількістю шафок і полиць, але в певних умовах може бути поєднаний з обіднім столом.
– В якості барної стійки – практично зонує простір, вдало використовується в невеликих кухнях й вважається дуже зручним предметом меблів.
– В стилі бістро – має невеликі розміри і використовується як місце перекусів, схожий на барну стійку. Високі ніжки і різноманітність форми, легкість конструкції відрізняють ці меблі.
– Сервірований – використовується для зберігання посуду при сервіруванні столу або як мобільне викочування пристрій на коліщатках. Також випускають сервіровані столики без шафок, які використовуються для переміщення страв і напоїв з робочої зони в вітальню або їдальню.
– Приставний – використовується для розширення горизонтального простору при великій кількості гостей або необхідності розставити страви та напої. Часто буває складним окремим або трансформується.
По конструкції розрізняють: монолітні або трансформуючі, розсувні і розкладні моделі. Класичні монолітні – це стаціонарні меблі з опорами і стільницею, без можливості видозмінюватися. Трансформери здатні розсуватися і розкладатися, збільшуючись в розмірах, часто змінюючи форму і висоту. Розсувний стіл – дуже популярна конструкція, що дозволяє компактний столик перетворити у великий обідній. У таких моделей розсуваються половинки стільниці, а посередині вставляється додаткова секція. Розкладний стіл може принципово відрізнятися мобільністю: є окремо стоять конструкції або консолі, що кріпляться до стіни або шафі. Такі вироби прекрасно економлять місце. У мобільних виробів є кілька способів трансформації, найбільш популярні – «книжка» і «метелик». Причому у «метелики» кілька модифікацій: або при розсовуванні половинок стільниці піднімаються і розкриваються крила, або половинки столу, що кріпляться на петлях, виставляють горизонтально і повертають на 90 градусів, що робить опору більш стійкою. Складні консолі частіше опускаються вниз по стіні, але є моделі, які складаються і кріпляться до верхньої частини шафи.
За кількістю опорів поділяють на кілька видів: чотири, одна, дві, три. Класичний варіант це чотири ніжки. Столи на одній ніжці рідко мають великий діаметр сидіння або стільниці, але сама опора повинна бути досить широкою, щоб бути стійкою. При цьому стільниця може бути круглої, овальної або трикутної форми. Стіл на двох опорах – це мудрі металеві конструкції або дві вертикальні суцільні стійки, але не пара ніжок. Перебувати за таким столом з боків – незручно, бо заважають бічні панелі – стійки. Столи на трьох опорах однозначно підійдуть любителям модерну, як правило виконані в круглій формі. Такі ніжки розташовуються як перпендикулярно підлозі, так і під кутом в 45-75 градусів. Стіл-книжка має більше чотирьох опор: ніжки та панелі для додаткової стійкості, бо стільниця виходить досить великою. Дизайнерський стіл може не мати яскраво виражених ніжок, а являти собою монолітну підставу.
За матеріалами бувають: дерев’яні, з ДСП, МДФ, скла і металу, каменю, пластика і керамічної плитки. Вибір матеріалу залежить від призначення моделі, його стилю і цінової категорії. Меблі з дерева – відрізняється високою надійністю, якістю і довговічністю. Дерево використовується в дорогих моделях, тому такий стіл буде коштувати дорого. Особливо цінуються меблі з дуба, вільхи, сосни, ясена, бука. Важливо поєднувати меблі з дизайном кухні, тоді вона довгий час буде радувати своєю красою. Також дерево використовується в комбінації з іншими матеріалами, наприклад, скло і метал. Надійність дерева і крихкість скла і холодність металу в єднанні з теплом дерева створюють дивно гарний вигляд.
МДФ, ДСП, ЛДСП – схожі матеріали, що являють собою деревостружкові плити, вироблені за різними технологіями. Більш якісним і довговічним є МДФ. За допомогою ламінарної плівки і ламінатіном можна зробити яскраві красиві речі. Перевагою цих матеріалів є доступність і різноманітність. Саме з ЛДСП і МДФ роблять меблі «під дерево». Зі скла можуть виготовлятися або стільниці, або литі столи.
Прозорі предмети дозволять візуально збільшити простір. Головна особливість скляних столів – високий рівень гігієнічності, а також можливість надати предмету абсолютно будь-яку форму. Метал на кухні використовується в якості елементів меблів: ніжки, спинки, перемички. Це може бути хромована сталь і залізо з патиною, набагато рідше бронза. Ковані столи та стільці частіше використовують на верандах, але якщо кухня оформлена в стилі лофт або навіть скандинавському, то використання металу цілком обґрунтовано. Металеві стільниці для кухні не використовують, це варіант для вулиці.
Пластик – це легкість, безпека, різноманітність, краса. Це зручні меблі для маленьких дітей. За нею легко доглядати, але вона недовговічна і будь-яка подряпина псує зовнішній вигляд. Найдешевші вироби видають неприємний запах, який абсолютно не підходить для закритих просторів.
Камінь може використовуватися як натуральний, так і штучний, з нього роблять і стільниці, і основу. Такий виріб доречно в великих приміщеннях. Натуральний камінь типу мармуру не тільки дорожче, але і більш крихкий. Крім того, його вага витримає не кожен підлогове покриття. Часто поєднують кам’яну опору зі скляною або дерев’яною стільницею.
Керамічна плитка на стільниці – також задоволення не з дешевих. Але виглядає такий стіл дуже ефектно. Найбільш яскраво виглядає керамічна мозаїка. Поверхні не бояться високих температур, з них легко видалити забруднення, але меблі буде важка.
У кожного матеріалу є свої особливості. Дерево, кераміка, скло, камінь, ротанг – це натуральні матеріали, і їх головна перевага – екологічність, довговічність. Але за дерев’яними виробами потрібен ретельний догляд, щоб зберегти їх від грибка і жуків точильників. Скло і камінь – важкі матеріали. Меблі з них буде важко транспортувати з місця на місце. Але ці монументальні вироби виглядають надзвичайно красиво. ДСП, ЛДСП не люблять воду, та й досить швидко зношуються. Більш міцний – МДФ. За те ці матеріали є загальнодоступними через свою ціни. Також недорогим є і пластик.
При виборі матеріалу, форми і види столу важливо гармонійно вписати його в стиль приміщення, так щоб він і доповнював кімнату і радував всіх довгий час.