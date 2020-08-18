Дорогі друзі!
Колективи та артисти Запорізької обласної філармонії щиро вітають вас із 29-ю річницею Незалежності України та запрошують на святковий концерт “Заспіваю про тебе, моя Україно!”.
Свято Незалежності України – це чудова нагода для всіх українців засвідчити свою любов до рідного краю, до України.
Для нашого народу пісня є оберегом долі, окрасою сьогодення, стежиною, яка веде по життю. Невмируща душа українського народу, доки живе українська пісня!
У концертній програмі прозвучать українські сучасні та улюблені народні пісні, класичні композиції, джазові хіти, а яскраві хореографічні сюжети подарують позитивний настрій та відчуття захоплення українським колоритом.
Чекаємо на вас 21 серпня о 18 годині у концертній залі імені Глінки на на святі “Заспіваю про тебе, моя Україно!”.