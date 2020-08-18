“Заспіваю про тебе, моя Україно!”

"Заспіваю про тебе, моя Україно!"

Дорогі друзі!

         Колективи та артисти Запорізької обласної філармонії щиро вітають вас із 29-ю річницею Незалежності України та запрошують на святковий концерт “Заспіваю про тебе, моя Україно!”.

         Свято Незалежності України – це чудова нагода для всіх українців засвідчити свою любов до рідного краю, до України.

         Для нашого народу пісня є оберегом долі, окрасою сьогодення, стежиною, яка веде по життю.  Невмируща душа українського народу, доки живе українська пісня!

         У концертній програмі прозвучать українські сучасні та улюблені народні пісні, класичні композиції, джазові хіти, а яскраві хореографічні сюжети подарують позитивний настрій та відчуття захоплення українським колоритом.

         Чекаємо на вас 21 серпня о 18 годині у концертній залі імені Глінки на на святі “Заспіваю про тебе, моя Україно!”.

 

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