Дистанційні комунікації служби зайнятості допоможуть шукачам роботи

У своєму прагненні зробити послуги максимально доступними та комфортними для клієнтів Державна служба зайнятості активно використовує електронні сервіси з надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям з використанням інтернет-технологій.
На сайті Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості», який надає можливість швидкого пошуку вакансій та резюме по всій Україні в режимі онлайн, знов відновився доступ до «Електронної черги», сервісу, який розширює можливість самообслуговування громадян.
Завдяки «Електронній черзі» на порталі Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua, сьогодні є можливість, не виходячи із дому та не витрачаючи часу та коштів на проїзд, записатися на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості України за посиланням: http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about
Також нагадаємо, що користувачі «Електронного кабінету безробітного», не будучи фізично присутнім у центрі зайнятості, можуть переглянути дані про заплановані та фактичні відвідування центру зайнятості, дізнатися про заходи, які заплановані у центрах зайнятості, та записатися на ті з них, що зацікавили. Цей сервіс надає можливість зареєстрованому безробітному здійснити підбір роботи, ознайомитись з інформацією про тимчасову зайнятість, дізнатися про можливість професійного навчання, отримати інформацію щодо нарахувань та виплат допомоги по безробіттю. З початку поточного року вже 7627 громадян скористались цим сервісом та створили електронний особистий кабінет.
Директорка Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Ми застосовуємо сучасні онлайн-сервіси, сучасні форми, методи і підходи до роботи, аби забезпечити якісне обслуговування клієнтів та ефективну роботу Центру зайнятості. Тож, будьте сучасними, бережіть свій час, користуйтесь онлайн послугами служби зайнятості, отримуйте інформацію та досягайте поставленої мети!»
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47