Про суть та переваги пробації – «Поговоримо про пробацію».

Центром пробації при фінансовій підтримці Європейського Союзу в рамках проєкту «Право–Justice» виготовлено чергову друковану продукцію про суть та переваги пробації – «Поговоримо про пробацію».
Брошура містить інформацію, що буде корисною пересічним громадянам, адже роз’яснює в доступній формі, хто є клієнтами пробації, а також, хто може стати волонтером пробації та долучитися до забезпечення безпеки у своїй громаді.
Пробація працює з представниками громади, які відбувають покарання в громаді, та співпрацює з громадою для забезпечення безпеки в громаді. Тому інформування громадськості про можливості пробації, переваги роботи з правопорушниками та їх мотивування до змін під час відбування ними покарання без ув’язнення, а також перспективи розширення альтернативних ув’язненню видів покарань, є важливою складовою роботи працівників пробації. Джерело: https://www.facebook.
com/probation.ua/posts/ 2556955711235129
Філія Центру пробації в Запорізькій області