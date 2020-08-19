Вісім фактів незаконного продажу алкоголю виявили запорізькі податківці протягом тижня

У Запорізькій області триває рейдова робота фахівців податкової служби, які разом із працівниками Національної поліції і представниками громадськості протидіють нелегальному продажу підакцизної продукції.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, упродовж 6-14 серпня податківці провели 16 обстежень господарських одиниць та виявили вісім фактів незаконної реалізації алкоголю. За безліцензійну торгівлю та здійснення господарської діяльності без державної реєстрації складені протоколи.
Усього з 21 липня по 14 серпня на Запоріжжі проведено 62 обстеження торговельних об’єктів, встановлено 22 факти порушення законодавства, вилучено підакцизних товарів загальною вартістю 17 тисяч гривень.
Нагадуємо, для торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб’єктам господарської діяльності необхідно мати відповідні ліцензії, супровідні документи на продукцію, касову техніку, а у випадках використання найманої праці – офіційно оформлених співробітників. За порушення вимог податкового і трудового законодавства передбачена адміністративна відповідальність.
Головне управління ДПС у Запорізькій області