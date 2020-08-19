З процентів вкладників запорізькі банки сплатили 33 мільйони гривень податків

З початку року банківські та інші фінустанови регіону перерахували з нарахованих процентів своїх вкладників 33 мільйони 332 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників великих платників, які зареєстровані у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це на 2,3 мільйона або на 7 відсотків більше, ніж торік.
Найбільші суми ПДФО з депозитів сплатили суб’єкти господарювання Олександрівського, Шевченківського та Комунарського районів м. Запоріжжя – 27 мільйонів, банки і кредитні спілки Вознесенівського, Дніпровського, Заводського та Хортицького районів обласного центру спрямували до державної скарбниці 4,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 663 тисячі, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 559 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 204 тисячі, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 159 тисяч, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 107 тисяч тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках тощо складає 18 відсотків, військового збору – 1,5 відсотка. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними.
Головне управління ДПС у Запорізькій області