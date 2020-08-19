Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №31-32 від 13-20.08.2020р.

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №31-32 від 13-20.08.2020р.

Друзі! У четвер, 20 серпня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Черговий  раунд судових перегонів у Господарському суді Запорізької області відбувся 12 серпня 2020року. Про його результати ми неодмінно повідомимо наших вболівальників, щойно офіційно отримаємо рішення суду.

 

Нинішній наш випуск виходить у світ  напередодні головного державного свята – Дня Незалежності України, який відмічають 24 серпня. Цього року ми святкуємо 29 років незалежності нашої держави, упродовж яких  відстоювали своє право бути вільними. І сьогодні триває боротьба за свободу, ідентичність та територіальну цілісність нашої Батьківщини. Будьмо гідними здобутків захисників України! Шануймося, бо ми того варті!

 

 

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

 

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

 

 

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про новий проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Большуха» – цей оберіг  символізує старшу жінку в родині – її мудрість,  вміння включати свої внутрішні знання, упевненість у собі, майстерність розпоряджатися  господарством, тримати все  в домі у порядку. Оберіг «Большуха» спонукає бути гідним керівником, авторитетом і прикладом для оточуючих. Власнику, чи власниці цієї ляльки-мотанки  «Большуха»  додає розуміння того, що він, чи вона, є хазяїном, чи хазяйкою свого життя.

Магічні деталі( елементи) оберегу: руки в боки ( авторитет); голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду; пояс – зібраність, відповідальність.

Лялька-мотанка «Большуха»  виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Світлани Ольфіренко. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 20х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

 

А ще  ми інформуватимемо своїх читачів про  таке.

Як відрізнити  грип від коронавірусу? Скільки разів можна перехворіти на CJVID-19? В які країни українцям закрито дорогу через пандемію? Відповіді на ці та інші питання, пов’язані із «короною» читайте у нашій рубриці «На часі»

Піднімаємо й інші   важливі соціальні проблеми.

У потязі Маріуполь-Київ 31 липня неадекват напав на жінку. Побив її і спробував згвалтувати. Як пасажиру у потязі  убезпечитися від неприємних пригод? Про це дізнайтесь із нашої рубрики «Так живемо»

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

В українських університетах з’явиться курс з інноваційного підприємництва. Під час курсу студенти створять власні стартап проекти та подадуть їх на участь у конкурсі стартапів.

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Як і навіщо підвищувати власну цінність на ринку праці? Поради кар’єрної консультантки Юлії Кудіної  у нашій рубриці «Працевлаштування», певні, допоможуть  читачам газети суттєво покращити свої навички і підвищити свій авторитет у роботодавців

 

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

Нині мова про культурно-мистецькі заходи на честь  Дня незалежності України

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю про зустрічі сам на сам із … хижими вовками. Де таке можна статися? Читайте «ПравдуЗП»!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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