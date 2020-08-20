День Державного Прапора України та День Незалежності України на Запоріжжі

18 серпня відбулася прес-конференція заступника голови облдержадміністрації (стажування) Олександра Свистуна, присвячена святкуванню Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.
На виконання «Указу Президента України №318/2020 «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України» Запорізька область готується до святкування головних державних свят. Підготовку урочистих заходів здійснює Запорізька обласна державна адміністрація за участі Запорізького міськвиконкому. Свята мають пройти з дотриманням карантинних норм. Традиційно в Запорізькій області святкові заходи відбудуться в усіх містах і селах, територіальних громадах. В усіх бібліотеках та музеях проходять тематичні виставки. У виставковій залі Запорізької організації Національної спілки художників України (м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 3) з 13 серпня відкрито виставку запорізьких художників «До Дня Незалежності України».
21 серпня о 8.30 – покладання квітів біля погруддя Т. Шевченку в Шевченківському районі м. Запоріжжя. Онлайн-концерт «Хай святиться ім’я твоє, Україно!» артистів Запорізького обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Г. Магара.
21 серпня о 18.00 в Запорізькій обласній філармонії – концерт «Заспіваю про тебе, Україно!».
22 серпня о 18.30Запорізький обласний театр молоді запрошує на свято для всієї родини – концерт «Любов моя – Україна!».
Програма свята 23 серпня на честь Дня Державного Прапору України –
Флагшток біля Музею історії запорозького козацтва
08.30 – концерт зведеного військового оркестру Національної Гвардії України Запорізького гарнізону.
08.40 – шикування учасників заходу.
09.00 – церемонії підняття Державного Прапора України, розгортання 100-метрового прапору, хвилина мовчання. В заходах візьмуть участь голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін, обласний військовий комісар – начальник Запорізького гарнізону полковник Геннадій Яременко. Державний Гімн України у виконанні артистів Запорізької обласної філармонії. Після завершення церемонії – концерт зведеного військового оркестру Національної Гвардії України Запорізького гарнізону.
Програма свята 24 серпня на честь Дня Незалежності України –
Історико-культурний комплекс «Запорозька Січ», оглядовий майданчик Музею історії запорозького козацтва
16.45-16.50 – молодіжний флешмоб на площі біля пам’ятника Тарасу Бульбі поруч із входом до Історико-культурного комплексу «Запорозька Січ».
16.50-17.00 – з гвинтокрила скинуть жовто-блакитні повітряні кульки.
17.00 – відеопривітання Запорізької області 29-річними ровесниками незалежної України.
17.07-17.30 – на сцені біля церкви Історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» – урочистості за участю керівників області та міста, театралізований пролог «Україна є, Україна буде!» Запорізького обласного академічного обласного музично-драматичного театру ім. В.Магара,
17.30-20.00 – виступи гуртів «Декаданс», «PUNKY-BOYZZ», «SWIFT», «The VAGIS BAND».
20.00-21.30 – на оглядовому майданчику Музею історії запорозького козацтва виступ симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії та світлове шоу на схилі кургану біля музею.
23-24 серпня міською владою буде організовано роботу додаткового громадського транспорту, для підвозу запоріжців та гостей нашого краю до місця проведення заходів на острові Хортиця. Організатори закликають виконувати карантинні заходи – використовувати захисні маски, тримати соціальну дистанцію. Розглядається можливість транслювання святкових заходів онлайн, щоб усі змогли долучитися до перегляду урочистої програми на острові Хортиця.