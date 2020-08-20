Віктор Ляшко: Медичний огляд перед навчальним роком обов’язково проводиться лише для першокласників

Медичний огляд перед навчальним роком проводиться для дітей, які йдуть до першого класу, для всіх інших дітей вони проводяться раз на рік.
Про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Дитина повинна пройти медичний огляд один раз на рік. Він прив’язується, плюс-мінус два тижні, до її дня народження. Відповідальність за проходження покладається на батьків, які можуть сконтактувати з сімейним лікарем і визначити час для проведення огляду», – підкреслив Віктор Ляшко.
Він також наголосив на важливості вакцинування і закликав батьків перевірити календар щеплень дитини: «Це ваш вклад в стримування епідемій на території нашої держави».
Крім того, заступник Міністра додав, що змінено вимоги до носіння педагогічним складом засобів індивідуального захисту. Зокрема, під час проведення уроків вчителям дозволяється одягати захисний прозорий щиток, а не маску.
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