За запорізькі землі місцеві скарбниці отримали 569 мільйонів гривень

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 569 мільйонів гривень плати за землю (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, із загальних надходжень 448 мільйонів забезпечили землекористувачі-юридичні особи, від фізичних осіб надійшло 121 мільйон гривень.
Найбільші суми отримав міський бюджет обласного центру – 188,3 мільйона. До скарбниць м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплачено 71,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 53,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 48 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 41,2 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 40,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 33,4 мільйона тощо.
Як повідомив очільник податкової служби області, з метою повного обліку платників земельного податку та орендної плати фахівці органів ДПС проводять звірки із місцевими радами, територіальними підрозділами ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, РВ Фонду державного майна України. У результаті залучено до оподаткування 51 суб’єкт господарювання (річна сума нарахувань за 793,2 га земельних ділянок склала 2,8 мільйона). Крім того, виявлено 13 компаній, які використовували 97,1 га земель без правовстановлюючих документів (річна сума нарахувань – 277 тисяч).
На даний час в регіоні нараховується 8937 землекористувачів-юридичних осіб та майже 187 тисяч фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області