«Запоріжсталь» розмістив найбільший національний прапор України в Запорізькій області

До Дня державного прапора та Дня незалежності України комбінат «Запоріжсталь» компанії Метінвест за сприяння Запорізької облдержадміністрації вивісив над р. Дніпро державний прапор площею 400 м2. Національний символ розмістили на арочному мості, який з’єднує житлові масиви Запоріжжя з островом Хортиця.
«В якій точці земної кулі не знаходилася б людина, побачивши прапор своєї країни, вона подумки повертається додому, згадує сім’ю та рідних людей. Це позитивний символ, в якому «зашита» самобутність, ідентичність і суверенітет країни. Прапор, розміщений «Запоріжсталлю», символізує об’єднання українців різних релігійних, політичних та інших поглядів під спільним знаменником – любов’ю до батьківщини і бажанням зробити її сильною», – зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко.
Спеціально виготовлений прапор розміром 25х16 м змонтований на тимчасові конструкції, які не порушують цілісність і надійність опор моста. Його розміщенням займалася компанія, що спеціалізується на промисловому альпінізмі.
До прийдешніх свят «Запоріжсталь» також встановить великий прапор на найвищій точці підприємства. Державний прапор України площею 9 м2 буде піднято на доменній печі № 3, модернізованій комбінатом в рамках екологічної трансформації підприємства. В доповнення до державних прапорів, розміщених на адміністративних і виробничих будівлях комбінату, прапори України будуть також встановлені на прохідних.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»