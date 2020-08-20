Запорізький бізнес сплатив до держбюджету два мільярди гривень ПДВ

У січні-липні запорізькі компанії і підприємці спрямували до державного бюджету 2 мільярди 39 мільйонів гривень податку на додану вартість (не враховуючи показники великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). За повідомленням начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, порівняно з минулим роком надходження зросли на 10 відсотків або на 187 мільйонів гривень. Крім того, за результатами поданих декларацій з ПДВ нарахування збільшились на 195 мільйонів або на 10,5 відсотка.
Найбільші суми податку на додану вартість до державної скарбниці спрямували суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 1 мільярд 159 мільйонів. Представники бізнесу м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів сплатили 164 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 157,6 мільйона, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 82,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 81,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 77 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – майже 72 мільйони тощо.
Всього на Запоріжжі зареєстровано 9355 платників ПДВ-юридичних осіб та 952 СГД-фізичні особи, що разом на 232 більше, ніж у серпні 2019 року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області