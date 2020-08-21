Дослідження: участь жінок в розвитку держави за 29 років незалежності України

24 серпня виповнюється 29 років Незалежності України. Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» провів ґендерний моніторинг участі жінок у прийнятті рішень протягом 29 років в прийнятті рішень на національному та регіональному рівнях. Це комплексне дослідження охоплює законодавчу, виконавчу та судову гілку влади, ЗМІ та інші важливі аспекти ролі жінки в державотворчості.
Законодавча влада (Верховна Рада України):
- За 29 років представництво жінок серед народних депутатів збільшилося майже в 8,5 разів – від 2,5% у першому скликанні до 21% в нинішньому, дев’ятому скликанні. В минулому скликанні жінки складали лише 12%.
- В середньому, за 9 скликань представництво жінок серед народних депутатів складає 9%.
- За 9 скликань серед керівництва парламенту було лише 3 жінки – дві в минулому скликанні, одна в нинішньому – заступниця спікера Верховної Ради.
- Із 23 комітетів Ради лише три очолюють жінки – з питань антикорупційної політики, Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
- У найрозвиненіших європейських країнах з високим рівнем життя представництво жінок у парламенті складає понад 30% і 40%, зокрема, Швеція – 47%, Швейцарія – 42%, Норвегія – 41%, Велика Британія – 34%, Німеччина – 32%.
- Навіть у арабських країнах представництво жінок більше в парламенті, ніж в Україні – Афганістан – 27%, Ірак – 27%.
Виконавча влада (Кабінет Міністрів України)
- За 29 років у 21 урядах України було 36 жінок, що складає 6% від загальної кількості міністрів. За даними аналогічного дослідження Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» три роки тому ця цифра складала 5%.
- Серед 16 міністрів лише одна жінка була прем’єр-міністром (двічі) протягом 2 років і 10 місяців, що складає 10% періоду Незалежності.
- Найчастіше жінки очолювали наступні міністерства:
- Охорони здоров’я – 6 разів протягом 9 років 7 місяців – 33% періоду Незалежності
- Соціальної політики – 6 разів протягом 6 років 6 місяців 23% періоду Незалежності
- Юстиції – 3 рази протягом 5 років – 17% періоду Незалежності.
- В двох минулих урядах протягом 4 років було 28% жінок (04.2016 – 08.2019) та 29% жінок (08.2019 – 03.2020). В нинішньому уряді падіння до 17% – лише 3 жінки та 18 чоловіків.
А судді хто – жінки чи чоловіки?
- Конституційний Суд України очолює чоловік. 13% жінок серед суддів (2 жінки, 13 чоловіків).
- Верховний суд України очолює жінка – перша жінка на цій посаді, родом із Запоріжжя. Жінки складають 48% суддів (10 жінок, 11 чоловіків)
Регіони
Очільник області – не жіноча посада: державна політика в регіонах
- За 29 років лише 6 жінок були призначені Президентами України керівниками обласних державних адміністрацій. Цікаво, що 4 з них були призначені Ющенком, а також ним же був підписаний Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» як одна із складових євроінтеграційної політики держави.
- Зараз в Україні немає жодної жінки серед голів ОДА.
- В Запорізькій області ні разу жінка не була призначена головою ОДА. Дві жінки виконували обов’язки голови ОДА як заступниці, тим не менш, жодна з них не була затверджена.
- Із 22 очільників областей – тільки 2 жінки.
Партійна політика в регіонах
- На чолі партійний обласних осередків партій, які пройшли у Верховну Раду від 1 до 3 жінок (від 4% до 13% жінок). Партія «Голос» має 4 жінки серед 22 координаторів в областях (18% жінок, що є найкращим показником).
Освіта – теж НЕ жіноча справа
- Основні вищі навчальні заклади в м. Запоріжжя очолюють чоловіки.
- Із 38 вищих закладів у Запорізькій області керівниками 8-ми є жінки (21%).
- В Україні у вищій школі серед ректорського корпусу понад 90 % чоловіків, серед проректорів — понад 80 %.
Місцеве самоврядування
- Всі міста – обласні центри очолюють чоловіки
- В Запорізькій області до 56 ОТГ обрано 44% жінок серед депутатів і 21% жінок серед голів рад.
- На місцевих виборах 2015 року було обрано 60% жінок серед депутатів і 39% жінок серед голів рад сільських і селищних рад в Запорізькій області.
Бізнес
- За даними Державної служби статистики України, жінки складають 46% приватних підприємців. Жінки складають більшість у тих сферах, які традиційно вважаються «жіночими»: освіта, соціальні послуги, торгівля, салони краси, пошив і ремонт одягу, відпочинок, контроль за коштами (облік і аудит). Чоловіки складають більшість у «чоловічих» видах діяльності: транспортні послуги, будівництво тощо.
- За даними Державної служби статистики України, в середньому 28,9% жінок є керівниками юридичних осіб. В Запорізькій області цей показник складає 29,3.
- Найбільше жінок очолює комунальні установи – 77%, профспілки – 61%, ОСББ – 53% та органи самоорганізації населення – 52%.
- Найменше жінок серед керівництва казенних підприємств – 0%, концернів – 7%, корпорацій – 12% та державних підприємств – 13%.
- Зокрема, 7 провідних підприємств – ПАТ НАК «Нафтогаз України», ДП «НАЕК «Енергоатом», АТ «Укрзалізниця», Одеський морський порт, ДТЕК, АТ «Укрпошта», ПАТ «Укртелеком» очолюють чоловіки.
ЗМІ
- Керівниками провідних 6 загальнонаціональних каналів (приватних і державних): 1+1, 112, Інтер, Україна, ICTV, UA:перший є 2 жінки та 4 чоловіків (33% жінок).
- Керівниками чотирьох регіональних телеканалів в Запорізькій області є 1 жінка та 3 чоловіків (25% жінок).
Стаття 24 Конституції України наголошує: «Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї».
Яким чином це виконується – показує це дослідження.
Всі ці дані підтверджують тенденцію в Україні на всіх рівнях – чим більше ресурсів, тим менше жінок у владі.
Оксана Дроздовська