Тетяна Люта. Світ очима жінки

Колись відома кінорежисерка Дінара Асанова промовила: «Коли, хтось, щось побачив, то це вже ніколи не помре». Саме цей вислів як найкраще ілюструє творчість фотомитця взагалі і зокрема творчі доробки запоріжанки, фотографині , членкині Національної спілки фотомитців Тетяни Лютої, чию ювілейну виставку авторка представила нещодавно на суд глядачів. Майже 80 робіт Тетяни глядачі мають можливість переглянути у виставковій залі Запорізького фотоклубу. Перше, що спадає в очі, коли бачиш світлини авторки – це безмежна любов до життя у всіх його проявах, м’який жіночий погляд на героїв її фотографій, сповнений співчуття і турботи. Виставка приємна своєю різноманітністю. Тут є мальовничі запорізькі пейзажі, документальні портрети сучасників, та навіть сюрреалістичні світлини . Захоплює велика серія майже пасторальних світлин сюжетів із життя українського села, така що мальовничо зображає непросте життя та працю людей, руки яких дійсно пахнуть хлібом.
Певен, що зацікавлять глядача і серія так званих жанрових робіт авторки в яких вміло і с щирим почуттям відтворено життєві миттєвості нашого сучасника. В об’єктиві майстрині з любов’ю закарбувалися і молодь, і дітлахи і літні люди. Але Тетяна володіє не лише документальною фотографією. Окрема добірка – це такі фантазійні твори, роздивляючись які не одразу розумієш що саме слугувало оригіналом, наприклад пелюстки волошки зображені зі збільшенням, або ж краплинки роси, чи щось ще на кшталт цього. Авторка зізналася, що шукає такі сюжети у власних снах та мріях.
Тетяна активна членкиня Національної спілки фотомитців. Досконало володіє фототехнікою, та має свій особливий погляд на світ. Саме ці якості допомагають їй одержувати призові місця та дипломи переможця на різноманітних міжнародних конкурсах та фотосалонах. Ця ювілейна фотовиставка авторки не випадково має назву «Обране Вами». Це не що інше як добірка світлин, що викликали найбільшу любов глядачів на протязі років плідної роботи майстрині. Чимало світлин Тетяни надруковані на полотні, від цього вони виглядають справжніми картинами. Виставка працюватиме майже до кінця місяця, тож запрошуємо у виставкову залу запорізького фотоклубу до перегляду.
Олександр Максимов.