Вітаємо переможців жнив-2020!

Комбайнери: кращі з кращих
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля облдержадміністрації, президія обласного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу підбили підсумки обласного конкурсу на збиранні ранніх зернових культур у 2020 році. За досягнення найвищих намолотів визнані переможцями і будуть нагороджені Почесними грамотами колективи найкращих комбайнових екіпажів.
За перше місце
Збиральна ланка ТОВ «Агротіс Плюс» Приазовського району у складі комбайнера Леоніда Барчукова, помічника комбайнера Сергія Зуєва, водія Олександра Буняка, яка комбайном «Claas Lexion» намолотила 4610 тонн зерна з площі 1162 гектарів.
Екіпаж ПП «Агрофірма «Славутич» Запорізького району у складі комбайнера Володимира Курти, водіїв Юрія Петішкіна і Євгена Постоєнка, який таким же комбайном намолотив 3490,5 тонни зерна з площі 816 гектарів.
Збиральний колектив СТОВ «Токмачани» Чернігівського району у складі комбайнера Анатолія Петрича, помічника комбайнера Віталія Кропивка, тракториста Івана Онуфрійчука, який комбайном Дон-1500Б намолотив 2728 тонн зерна з площі 614 гектарів.
Екіпаж ПСП «Агрофірма «Лан» Приморського району у складі комбайнера Івана Руденка, помічника комбайнера Олександра Вічева, водія Олександра Баєва, який комбайном КЗС 1218 “Палессе” намолотив 2436 тонн зерна з площі 870 гектарів.
Збиральна ланка СВК “Дніпрові хвилі” Запорізького району у складі комбайнера Сергія Третяка, помічника комбайнера Олександра Третяка, водія Олександра Ковбаси, яка комбайном СК-5 “Нива” намолотила 545,7 тонн зерна з площі 129,9 гектара.
За друге місце
Екіпаж ТОВ «Агро-Давидівка» Якимівського району у складі комбайнера Олега Тихомирова, помічника комбайнера Олександра Братишка, який комбайном «New Holland» намолотив 3030 тонн зерна з площі 843,7 гектарів.
Збиральний колектив ПП ВТ АПФ «Реал-Агро» Приморського району у складі комбайнера Ігоря Попелешка, помічника комбайнера Антона Попелешка, водія Володимира Корнила, який комбайном «John Deere» намолотив 2755 тонн зерна з площі 785 гектарів.
Збиральна ланка СТОВ «Токмачани» Чернігівського району у складі комбайнера Миколи Дупака, помічника комбайнера Олександра Когута, яка комбайном Дон-1500Б намолотила 2415 тонн зерна з площі 569 гектарів.
Екіпаж ДП «Запоріжжя–Агро» Бердянського району у складі комбайнера Олександра Кривиченка, водія Євгена Марченка, який комбайном КЗС 1218 “Палессе” намолотив 2370 тонн зерна з площі 706,7 гектарів.
За третє місце
Збиральний колектив ТОВ «Зразкове» Більмацького району у складі комбайнера Олександра Вітра, помічника комбайнера Євгена Швайковського, водія Олександра Машка, який комбайном «New Holland» намолотив 2653,6 тонни зерна з площі 651 гектар.
Екіпаж ТОВ «Агрофірма Ольвія» Приазовського району у складі комбайнера Григорія Захарченка, помічника комбайнера Максима Волкова, який комбайном «John Deere» намолотив 2599 тонн зерна з площі 570 гектарів.
Збиральна ланка ДП «Запоріжжя–Агро» Бердянського району у складі комбайнера Миколи Назюти, водія Миколи Приварникова, яка комбайном КЗС 1218 “Палессе” намолотила 2283,5 тонни зерна з площі 690 гектарів.
Екіпаж СВК «Агрофірма «Україна» Приазовського району у складі комбайнера Володимира Богданова, помічника комбайнера Ігоря Тихонського, водіїв Юрія Мошкалова і Михайла Бесаєва, який комбайном «Acros» намолотив 2000 тонн зерна з площі 867 гектарів.