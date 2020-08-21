Запорізькі добувні підприємства і водокористувачі сплатили до бюджетів 226 мільйонів

За сім місяців запорізькі компанії направили до бюджетів усіх рівнів 148 мільйонів 600 тисяч гривень плати за користування надрами. Зокрема, до державного бюджету надійшло 103 мільйони, до місцевих скарбниць – 45,6 мільйона. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Більшу частину платежу забезпечили підприємства Василівського та Михайлівського районів – 129,5 мільйона. Суб’єкти господарювання м. Запоріжжя сплатили 5,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 3,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,9 мільйона, Запорізького району 1,9 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 1,9 мільйона тощо.
Усього в регіоні зареєстровано 569 платників рентної плати за користування надрами.
Крім того, у січні-липні 476 запорізьких водокористувачів спрямували до бюджетів майже 78 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води. Згідно з бюджетним розподілом до державної скарбниці надійшло 42,8 мільйона, до місцевих бюджетів – 35 мільйонів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області