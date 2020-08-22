Любов до України Оксана Пекун висловила в пісні

Такий вже ми народ – українці!
Ми висловлюємо свої емоції, почуття і любов у піснях.
І саме емоційно-неповторне захоплення Україною я висловила у своїй новій роботі – Всміхайся мені, Україно! І все це – завдячуючи поезії унікального журналіста, ведучого, актора, шоу-мена, мого хорошого друга Петра Маги.
Ідея написання цієї пісні виникла випадково))) Захотілося зробити рідній країні хороший душевний, духовний подарунок! Композитор Олег Шак написав чудову мелодію і ми разом звернулися до Петра, який у віршах описав всю любов до України саме через мене, пропустивши кожне слово, через мої думки і через мою 10-ти річну роботу над програмою “Фольк-music”, завдяки якій я збирала пісні, відроджувала традиції, знайомилася з людьми, містами і все це Є у пісні! Ми працювали такими шаленими темпами, що ще жодну пісню так не писали.
Тому що експромт тим і хороший, що його треба добре, ретельно, фахово зробити))) Нічне бдіння на студіїї, ранкові фото- і відеозйомки на Хрещатику, який огортають перші сонячні промінчики)))
Тут вся я: моя душа, моя любов до держави, якою я пишаюся, до країни, в якій я живу, до краю, де я народилася, до місцевості, де я мешкаю і творю, та до всього українського народу, до нашої неповторної української нації!
Україна подарувала нам Землю, на якій ми живемо, а ми Україні – пісню!!!
З Днем народження, рідна Україна!!!
Муз. Олега Шака
Вірші Петра Маги
Запис VG- studio (Ігор Добрянський)
Продакшн: MN project (Максим Новицкий)
Дизайн одягу Оксана Полонець
Відео пісні тут: