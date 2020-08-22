На день частини у 55-ці вшанували пам’ять про 33-х загиблих побратимів

Традиційно 21 серпня 55-та окрема артбригада «Запорізька Січ» у Запоріжжі – місті своєї постійної дислокації відсвяткувала День військової частини.
Нагадаємо, запорізькі артилеристи вже пройшли довгий героїчний бойовий шлях. Бригада одна з перших стала на захист незалежності України, здобувши чималий бойовий досвід у війні з російськими окупантами у період з 2014-го року по теперішній час. За досягнення у виконанні поставлених завдань Указом Президента України від 22. 08. 2018 року бригаді було присвоєно почесне найменування «Запорізька Січ», що свідчить про визнання заслуг військовослужбовців підрозділу перед батьківщиною. Саме тому цей день став відзначатися у бригаді як ще один День військової частини.
Привітали запорізьких артилеристів зі святом начальник управління ракетних військ та артилерії оперативного командування «Схід» ЗСУ полковник Сергій Мусієнко, представники органів влади, командир 55-ї бригади у 2005-2007 роках полковник Борис Лорман , командир бригада полковник Роман Качур а також волонтери з команди Надії Мороз «Волонтерські вареники ZP». Всіх розчулив виступ мами загиблого старшого сержанта Євгенія Сиротина –Світлани Євгеніївни.
Під час урочистостей військовослужбовці бригади отримали відомчі відзнаки, чергові військові звання, а також подяки та грамоти від обласної та міської влади.
На честь вшанування пам’яті 33-х загиблих бійців бригади під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях присутні поклали квіти до меморіалу, розміщеного на території частини.
Після урочистостей оркестр 55-ої окремої артбригади подарував учасникам свята чудовий концерт..
Олександр Максимов