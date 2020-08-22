Увага! У Запоріжжі знову активізувалися “податкові шахраї”!

Для наживи на довірливих платниках невстановлені особи використовують відпрацьовану схему. Аферисти телефонують представникам бізнесу і від імені начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова просять надати “матеріальну допомогу”.
Сьогодні подібні “прохання” надійшли з телефонних номерів: 099 470-59-56 та 066 723-00-78.
Вкотре наголошуємо, що такі дзвінки і повідомлення – це маніпуляції від злочинців, які намагаються ошукати громадян. У такій ситуації радимо одразу повідомляти правоохоронні органи, не вступати в контакт з шахраями та в жодному разі не перераховувати кошти.
Будьте пильними та ретельно перевіряйте інформацію.
Головне управління ДПС у Запорізькій області