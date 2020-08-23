Cтворити світ без насильства

У минулому році ми вже повідомляли наших читачів про надзвичайно цікавий, та соціально важливий проект бердянських активістів «Театр проти насилля».Раді повідомити, що проект живе, розвивається, цікавить людей, та використовує нові форми спілкування з глядачами.Нагадаємо трохи про сутність проекту. «Театр проти насильства» створила минулого року бердянська команда громадської організації «Жінка майбутнього» спільно з Народним драматичним театром і дитячої театральної студією «Теремок». Це невеличка за часом, але глибоко змістовна за суттю пантоміма, тобто вистава без слів у якій сенс передається рухами, жестами та пластикою. Вистава відтворюється серед величезних бігбордів з фотозображеннями, які ілюструють те, чи інше негативне явище, або сцену насильства.Під час вистави актори загримовані як і має бути справжнім мімам, демонструють безліч сюжетів на фоні тих чи інших фотозображень.
У минулому році колектив встиг показати кілька вистав у різних місцях, як у Бердяньску так і у Запоріжжя під час суспільних заходів. Ідея, та самі виступи дуже сподобалися глядачам, та мали неабиякий успіх. Колектив запросили виступити у багатьох містах України, наприклад у Маріуполі, Краматорську, Одесі, Вінниці та Івано-Франківську та у багатьох інших. Однак всесвітня пандемія та карантин стали на перешкоді гастролей театру.
Однак завзяттю та наполегливій праці допомагає провидіння. Проект «Театр проти насильства» розглянув та підтримав Український Культурний Фонд. Це державна установа діяльність якого спрямована на підтримку ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Одним з пріоритетних напрямків, які підтримує Український Культурний Фонд є сприяння формуванню в Україні спільних цінностей громадянського суспільства. Зважаючи на те, що тема формування в суспільстві цінностей з нульовою толерантністю до насильства надзвичайно важлива, тож і УКФ беззаперечно підтримав проект, лише запропонував враховуючи карантин перейти в онлайн формат.
Від цього проект «Театр проти насильства» мабуть виграв. Тому що онлайн версію театру зможе побачити аудиторія всієї країни. Окрім онлайн трансляції фототеатра і дитячої вистави, яка запланована на 3 жовтня 2020 року, також створюються відеоверсії для трансляції на центральних каналах країни. Так, нещодавно у Бердянську тривали зйомки телеверсії вистави «Кожен обирає …», що висвітлює проблематику безпритульних дітей, та дітей позбавлених батьківського спілкування. Вистава створена за сценарієм О.Герасимова. У виставі задіяні діти- актори віком 10-14 років. Дійство вистави ілюструє історії дітей різних соціальних прошарків, що залишили свої домівки, через батьків, які не піклуються і не розуміють їх, та дітей, які втекли з інтернатів та шукають кращої долі. Здебільшого зйомки тривали вночі на різних локаціях Бердянська, інколи під світло розпаленого багаття. Тож будемо чекати прем’єрного показу по телебаченню, який нагадаємо запланований на 3 жовтня.
І ще нагадаємо, що фототеатр «Світ без насилля» було створено Наталією Копицею та Ганною Тартинських членкинями ГО «Жінка майбутнього» разом з Світланою Орищенко керівницею та режисеркою театральної студії «Теремок» і Народного драматичного театру м. Бердянська, спільно з волонтерами, акторами та багатьма іншими небайдужими людьми міста Бердянська.
Олександр Максимов