«Запорожці» освідчились Україні у коханні
Академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» (художня керівниця – заслужена діячка мистецтв України Лілія Гринь) – лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивально-конкурсних заходів, лауреат премії імені Івана Паторжинського Українського фонду культури, дипломант всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського, кавалер ордену «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеню- подарував землякам чудовий концерт «Заспіваю про тебе, моя Україно!».