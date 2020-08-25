У Мелітополі та Кирилівці ліквідовано цехи з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Співробітники податкової міліції Запорізької області за процесуального керівництва прокуратури області під час розслідування кримінального провадження за фактом незаконного зберігання, виготовлення з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв (ч.3 ст.204 КК України) провели обшуки у м. Мелітополі та смт. Кирилівка.
За їхніми результатами вилучено понад 1800 літрів незаконно виготовленої кустарним способом алкогольної продукції, готової до реалізації, яка знаходилась у пластикових пляшках, мобільні телефони, спиртометр, зошити із записами про поставку та збут алкогольних напоїв.
Реалізація фальсифікату здійснювалась у місцях масового відпочинку громадян на узбережжі Азовського моря шляхом введення в оману споживачів щодо якості та небезпечності підакцизної продукції.
Розслідування у провадженні триває. Вживаються заходи, направлені на встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння правопорушення.
Вилучена алкогольна продукція буде досліджена шляхом проведення відповідних експертиз.
Головне управління ДФС у Запорізькій області