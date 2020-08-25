Запоріжці сплатили 365 мільйонів гривень військового збору

З початку року роботодавці і мешканці регіону сплатили до державного бюджету 365 мільйонів гривень військового збору (без врахування показників великих платників, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, надходження збільшились до відповідного періоду минулого року на 14 мільйонів або на 4 відсотки.
Лише у липні державна скарбниця отримала від запорізьких платників понад 56 мільйонів, що на 1,7 мільйона більше, ніж у липні 2019 року. Крім того, середньомісячні надходження порівняно з минулорічними зросли на 4 відсотки.
За сім місяців найбільші суми збору перерахували підприємства і підприємці м. Запоріжжя – майже 187 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 56,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 32 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 24,2 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 11,5 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 10,4 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 10,3 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – понад 10 мільйонів тощо.
Усього станом на 1 серпня в Запорізькій області військовий збір сплачують 56 тисяч суб’єктів господарювання, у тому числі понад 15,8 тисячі юридичних осіб та 40,2 тисячі підприємців-фізичних осіб та громадян.
Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, утримується з отриманих доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
Головне управління ДПС у Запорізькій області