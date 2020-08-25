Жителі Запорізької області продовжують гасити борги за спожитий газ

У липні поточного року жителі Запорізької області клієнти ТОВ «Запоріжгаз Збут» використали 4,5 млн куб. м газу на суму майже 14 млн грн. Решта з 32 млн грн, що надійшли на рахунок компанії, була спрямована на погашення заборгованості минулих періодів.
Відзначимо, що з січня по липень домогосподарства Запорізького регіону спожили понад 145 млн куб. м газу на загальну суму 679,7 млн грн. Рівень заборгованості за спожитий природний газ, як і раніше, залишається високим. Клієнти компанії накопичили борги в розмірі 932,1 млн грн.
ТОВ «Запоріжгаз Збут» нагадує, що сплатити спожитий газ можна за допомогою онлайн сервісів:
- особистий кабінет на сайті 104.ua;
- мобільний додаток 104 Mobile (Android) і 104 Mobile Light (iOS);
- Viber-бот 7104ua і Telegram-бот
Онлайн сервіси дозволяють легко, а головне швидко і безпечно здійснювати розрахунки, переглядати історію платежів, контролювати зарахування оплати на рахунок.
Також клієнти компанії можуть скористатися послугою реструктуризації заборгованості, незалежно від того, постачається газ або відключений за борги. Заява оформлюється до 1 жовтня, деталі можна уточнити в контакт-центрі за телефоном (061) 2287404.
ТОВ «Запоріжгаз Збут» — постачальник природного газу на території Запорізької області з 2015 року. На сьогоднішній день послугами підприємства користується майже 490 тисяч побутових споживачів і близько 1300 юридичних осіб.