Роботодавці надали 22,6 тис вакансій до бази даних служби зайнятості

Ринок праці в Запорізькій області пожвавився. На це вплинули як сезонність (влітку завжди ринок більш активний), так і послаблення карантину. Роботодавці почали більше підбирати персонал.
За сім місяців 2020 року 5,6 тисяч роботодавців надали до бази даних Запорізької обласної служби зайнятості 22,6 тис вакансій (що на 9,8 тис вакансій менше, ніж за цей період у 2019 році). За сприяння служби зайнятості майже 22 тисячі громадян було працевлаштовано.
Кількість вакансій в базі даних Запорізької обласної служби зайнятості на 25.08.2020 року становила 1110 одиниць.
Найбільш затребуваними вакансіями є:
водій автотранспортних засобів – 30 вакансій (заробітна плата від 4723 – до10000 грн.),
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 31 вакансія (заробітна плата від 4723 – до 11320 грн.)
кухар – 17 вакансій (заробітна плата від 4723 – до 9300 грн.)
сестра медична – 14 вакансій (заробітна плата від 4723 – до 8000 грн.)
токар – 36 вакансій (заробітна плата від 4723 – до 12000 грн.)
продавець продовольчих та непродовольчих товарів – 34 вакансії (заробітна плата від 4723 – до 7223 грн.)
Також пропонується робота і для громадян без спеціальної підготовки, зокрема, для підсобних робітників, прибиральників тощо.
Найменш затребувані вакансії на ринку праці: хімік, енергетик, масажист, аудитор.
Основною проблемою на ринку праці є невідповідність попиту та пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі. На обліку в службі зайнятості стабільно високою є частка безробітних з вищою освітою. У той же час у базі даних вакансій обласної служби зайнятості більшість вільних робочих місць для робітників, працівників сфери обслуговування та торгівлі, найпростіших професій.
«Завдання, що ставить перед собою служба зайнятості в умовах сьогодення: кадрове забезпечення роботодавців області, задоволення потреб шукачів роботи, урегулювання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46