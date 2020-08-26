Запорізькі аудитори за січень– липень 2020 року забезпечили відшкодування втрат на суму понад 48 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-липень 2020 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
понад 48 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за результатами заходів державного фінансового контролю прийняли 62 управлінських рішення та врахували 42 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів.
Аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 16 заходів державного фінансового контролю, розпочато 14 досудових розслідувань, вручено 6 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за переданими матеріалами заходів державного фінансового контролю, ще 4 – за результатами участі у перевірках правоохоронних органів.
За допущені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 34 особи, 4 – до матеріальної та 16 – до дисциплінарної.
За результатами виявлених порушень фінансової дисципліни надано 13 висновків та пропозицій щодо застосування заходів впливу та нарахування до бюджету належних платежів. До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, у восьми випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами. Направлено чотири попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства на суму 2,2 млн гривень.
Повернуто одержувачами бюджетні кошти, використані не за цільовим призначенням, у сумі 770 тис. гривень. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу на суму 44,7 млн гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.