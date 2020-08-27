Податкові борги запорізьких платників скорочено майже на 108 мільйонів

З початку року за рахунок погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло 107 мільйонів 800 тисяч гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету спрямовано 62 мільйони, до місцевих – 45,8 мільйона.
Так, від запорізьких підприємств, які перебувають в процедурах банкрутства, надходження склали 7,7 мільйона. Відповідно до норм Податкового кодексу фахівці служби стягнули платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучили готівкових коштів на загальну суму 5,5 мільйона. Від реалізації дебіторської заборгованості до скарбниць залучено 700 тисяч, у результаті розстрочення податкового боргу – 200 тисяч.
За сім місяців податківці подали до суду 395 позовів про стягнення боргу в сумі 511,1 мільйона. На даний час судові органи винесли 58 рішень на суму майже 45 мільйонів, до бюджету вже сплачено 6,8 мільйона.
Також за цей час списано безнадійний податковий борг у сумі 317,7 мільйона, у тому числі 276,1 мільйона – у зв’язку з ліквідацією боржників.
Крім того, погашено 57,8 мільйона гривень недоїмки з єдиного внеску, 22,2 мільйона з якої – через органи Державної виконавчої служби.
Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, розміщена на сайті Державної податкової служби: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Нагадаємо, фізичні особи-підприємці, які не застосовують спрощену систему оподаткування і не провадять господарську діяльність, можуть до 31 серпня подати до податкової служби заяву і документи на списання боргу з єдиного внеску, який утворився за 2017-2020 роки.
Головне управління ДПС у Запорізькій області