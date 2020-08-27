Вознесенівський районний відділ з питань пробації шукає волонтерів

Важливою складовою роботи уповноважених органів з питань пробації є робота із правопорушниками: сприяння працевлаштуванню, здобуттю освіти, залучення клієнтів пробації до суспільно-корисної діяльності та багато інших соціально-виховних заходів. Для вирішення проблем засуджених та забезпечення безпеки суспільства необхідна скоординована та взаємодоповнююча діяльність різних відомств.
Служба пробації Вознесенівського району задля ефективного виконання своїх службових обов’язків та функцій активно взаємодіє з іншими державними структурами, громадськими формуваннями та добровільними помічниками – волонтерами пробації.
Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведення з ними соціально-виховної роботи:
перевірка суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання;
перевірка виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;
участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи, проведення індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;
сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів і соціально корисної діяльності;
реалізації пробаційних програм «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення», «Формування життєвих навичок» стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням та інше.
Якщо ви прагнете свої знання, досвід, вміння та навички застосувати на практиці, зробити світ кращим, а суспільство безпечнішим, Вознесенівський районний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області запрошує волонтерів для роботи із суб’єктами пробації. Ми готові для відкритого діалогу та партнерства.
Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за такими контактами:
Горєлов Станіслав Анатолійович, тел. 099-020-71-97
поштова адреса: вул. Матросова, 26, м. Запоріжжя, 69005
електронна скринька: zp6_probation@ukr.net
Графік роботи:
понеділок – четвер: 08:00 – 17:00
п’ятниця: 08:00 – 15:45
обідня перерва: 12:00 – 12:45
вихідний: субота, неділя
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області