Carlsberg Ukraine отримала 22 нагороди на міжнародному конкурсі від «Укрпиво»

На початку серпня відбувся ХХІІI Міжнародний конкурс пива, безалкогольних, слабоалкогольних і зброджених напоїв, мінеральних та пивних вод, солоду пивоварного. Carlsberg Ukraine здобула 7 нагород Гран-прі, 12 золотих, 2 срібних медалі та 1 почесний кубок.
Найвищу нагороду конкурсу, Гран-прі, отримали квас «Квас Тарас Чорний» (за найвищу якість квасу «живого» бродіння), сидр Somersby (за найвищу якість сидру), пиво Kronenbourg 1664 Blanc (за найвищу якість ліцензійного пива), «Seth & Riley’s GARAGE зі смаком лимона» (за найвищу якість пива спеціального), «Львівське 1715» (за найвищу якість світлого пива), «Baltika 0 зі смаком грейпфрута» (за найвищу якість безалкогольного пива).
Золото взяли: пиво «Lwiwske Eksportove», «Хмільне Поліське Свіже», «Baltika експортне №7», «Baltika класичне №3», «Мінське Жигулівське», «Baltika міцне №9», «Baltika 0 зі смаком пшеничного солоду», «Carlsberg non-alcoholic»; квас «Квас Тарас» та «Квас Тарас Білий»; сидр «Somersby смак манго-лайм»; освіжаючий напій «Вятрачок Сітро». Срібло дісталось «Славутич Корабельне» та «Квас Тарас Сrazy Kvas смак суниці та м’яти».
Окремо за кращий дизайн зовнішнього оформлення пива в пляшках журі відзначило почесним кубком пиво «Лев Темне».
Серед конкурсантів було 34 виробники які сумарно представили 133 зразки продукції. Компанія-організатор «Укрпиво» відзначила, що це був наймасштабніший конкурс за кількістю поданих зразків продукції та учасників.
Нагадаємо, що минулого року Carlsberg Ukraine здобула 20 нагород за високу якість продукції та «Бурштинову зірку» за високі об’єми пива.
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Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group та одним з найбільших виробників пива в Україні. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. При цьому Львівська пивоварня – перша промислова пивоварня країни. У компанії працює більше 1500 чоловік. У портфель Carlsberg в Україні входять: пиво, сидр і безалкогольні напої таких торгових марок, як «Львівське», Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, «Арсенал», «Квас Тарас», Somersby, Guinness, Seth & Riley’s Garage , Warsteiner, Grimbergen і інші. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті https://carlsbergukraine.com/