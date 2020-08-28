Ювенальна пробація Запоріжжя залучає активну студентську молодь до волонтерської діяльності в пробації

26 та 27 серпня 2020 року в рамках проєкту «Простір підтримки» Карітас Запоріжжя проходить «Школа волонтерів» – відкритий освітній майданчик для тих, хто прагне розвиватися та підвищувати свій особистий потенціал.
Так, 26 серпня, з метою інформування активної студентської молоді м. Запоріжжя, яка зацікавлена в набутті практичного досвіду та нових знань в волонтерській діяльності, старший інспектор сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя Іван Мотильов провів ознайомчу лекцію на тему організації діяльності волонтерів пробації та роботи з неповнолітніми клієнтами пробації.
Під час лекції, у форматі «питання-відповідь», учасники «Школи волонтерів» дізнались про те, що таке пробація, її переваги для суспільства, а також особливості діяльності волонтерів пробації з неповнолітніми клієнтами.
Налагодження тісної співпраці з громадянським суспільством та залучення активних громадян до волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, є одним із ключових елементів та чинників, які можуть забезпечити ефективну ресоціалізацію та виправлення клієнтів пробації.
Сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя