Латексний матрац: комфорт і надійність

Латексний матрац: комфорт і надійність

Латексний матрац належить до окремої категорії спального приладдя. Це преміум-клас, що продається за досить високою ціною. Виріб вартий того, оскільки володіє підвищеними ортопедичними властивостями, прекрасною якістю. Спати на матраці з латексу можна і потрібно дітям, дорослим, людям похилого віку.

Заливка латексу в форму

Латекс в матраці – що це таке? Латекс – природний наповнювач, який отримують із соку дерева гевея, спіненого за особливою технологією. Придбати латексний матрац можна на сайті інтернет-магазину Barin House http://barin.ua/matrasy/nastilu-is-lateks/.

Молочна рідина підвищеної тягучості, що видобувається з вічнозеленої рослини, яка росте на півдні, містить в собі велику кількість мінеральних, органічних компонентів.

Каучук – до 40%. Матеріал при виробництві набуває всіх корисних властивостей: пружність, еластичність. Він в точності підлаштовується під тулуб людини.

Також латексні матраци гіпоалергенні, антибактеріальні, мають високу повітропроникність, гігроскопічність. Спальне місце зберігає в собі оптимальний мікроклімат.

Методи проведення

Проводиться природний латекс двома методами:

  1. Talalay.
  2. Dunlop.

Перший варіант – спінювання соку гевеї. Для цього використовується центрифуга. Підготовлена речовина міститься в спеціальні форми. Перед цим необхідно повністю прибрати з них повітря, щоб матеріал зміг нормально розподілитися всередині.

Матеріал, вироблений способом Dunlop, застосовується в створенні основи. Talalay – для зовнішньої поверхні.

Структура латексного матраца

Структура латексного матраца забезпечує гідну підтримку хребта. З цієї причини дані приналежності залишаються популярними. Їх купують люди, які страждають на ревматизм, просто люди похилого. Для тих, у кого є надлишкова вага, рекомендуються матраци з латексу і кокосової койри (або кінського волосу).

Залежно від того, скільки вони коштують, як виробляються, продаються або натуральні, або штучні варіанти. Перший здатний витримати істотні навантаження, не змінюючи форми. Матрац з латексу екологічний, в будь-яких умовах зберігає температурну стабільність. Навіть якщо всередині виявиться волога, не варто переживати. Вона миттєво випарується через якісної вентиляції.

Матраци з природного латексу часто використовуються в дитячих ліжечках, колясках.

Популярні моделі

Серед популярних моделей матраців вирізняються такі:

  1. Serta Toledo.
  2. 3D Aerosystem Neoflex Bio.
  3. EXTRA Latex.
  4. Aero Latex.
Здоров’я