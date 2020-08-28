Латексний матрац: комфорт і надійність

Латексний матрац належить до окремої категорії спального приладдя. Це преміум-клас, що продається за досить високою ціною. Виріб вартий того, оскільки володіє підвищеними ортопедичними властивостями, прекрасною якістю. Спати на матраці з латексу можна і потрібно дітям, дорослим, людям похилого віку.
Заливка латексу в форму
Латекс в матраці – що це таке? Латекс – природний наповнювач, який отримують із соку дерева гевея, спіненого за особливою технологією. Придбати латексний матрац можна на сайті інтернет-магазину Barin House http://barin.ua/matrasy/nastilu-is-lateks/.
Молочна рідина підвищеної тягучості, що видобувається з вічнозеленої рослини, яка росте на півдні, містить в собі велику кількість мінеральних, органічних компонентів.
Каучук – до 40%. Матеріал при виробництві набуває всіх корисних властивостей: пружність, еластичність. Він в точності підлаштовується під тулуб людини.
Також латексні матраци гіпоалергенні, антибактеріальні, мають високу повітропроникність, гігроскопічність. Спальне місце зберігає в собі оптимальний мікроклімат.
Методи проведення
Проводиться природний латекс двома методами:
- Talalay.
- Dunlop.
Перший варіант – спінювання соку гевеї. Для цього використовується центрифуга. Підготовлена речовина міститься в спеціальні форми. Перед цим необхідно повністю прибрати з них повітря, щоб матеріал зміг нормально розподілитися всередині.
Матеріал, вироблений способом Dunlop, застосовується в створенні основи. Talalay – для зовнішньої поверхні.
Структура латексного матраца
Структура латексного матраца забезпечує гідну підтримку хребта. З цієї причини дані приналежності залишаються популярними. Їх купують люди, які страждають на ревматизм, просто люди похилого. Для тих, у кого є надлишкова вага, рекомендуються матраци з латексу і кокосової койри (або кінського волосу).
Залежно від того, скільки вони коштують, як виробляються, продаються або натуральні, або штучні варіанти. Перший здатний витримати істотні навантаження, не змінюючи форми. Матрац з латексу екологічний, в будь-яких умовах зберігає температурну стабільність. Навіть якщо всередині виявиться волога, не варто переживати. Вона миттєво випарується через якісної вентиляції.
Матраци з природного латексу часто використовуються в дитячих ліжечках, колясках.
Популярні моделі
Серед популярних моделей матраців вирізняються такі:
- Serta Toledo.
- 3D Aerosystem Neoflex Bio.
- EXTRA Latex.
- Aero Latex.