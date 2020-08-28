На Запоріжжі вшанують жертв депортації німців з України

28 серпня 2020 р. о 14.00 в Центрі національних культур Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ( 5 поверх) відбудеться захід, присвячений річниці депортації німців з України.
Захід відбувається за ініціативи Запорізького молодіжного центру німецької культури “Заммельзуріум” за підтримки Департаменту культури, туризму та національностей та релігій ОДА та Асоціації національних меншин Запорізької області.
У 1941 році розпочалася масштабна депортація німецького народу з України до Сибіру та інших східних регіонів СРСР. Виселені німці були змушені жити і працювати в сурових умовах спецпоселень. За сухими рядками історичних хронік — безліч втрат та зруйнованих доль. Присутні почують історичні факти та спогади учасників тих подій.
В рамках заходу відбудеться круглий стіл “Майбутнє нашого краю”, на якому будуть обговорені нові проекти діяльності товариства.
Захід відбувається за дотриманням карантинних норм та правил.
Контактний телефон 787-53-46