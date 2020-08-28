Наповнення бюджетів, детінізація економіки, електронні сервіси та надання якісних послуг: результати засідання колегії податкової служби Запорізької області

Під керівництвом начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова відбулося перше засідання колегії податкової служби області. У її роботі взяли участь голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, голова Ради Запорізької обласної федерації роботодавців Олександр Головко, фахівці органів ДПС.
Відкриваючи захід, Роман Афонов повідомив, що наразі відбувається процес реформування, вже затверджена організаційна структура ГУ ДПС області, відповідно до якої створено несамостійні підрозділи з урахуванням території обслуговування. Водночас, запорізькі платники податків не відчують незручностей у зв’язку з впровадженням адміністративно-територіальної реформи та укрупненням районів. Важливим для податківців є створення умов для кожного платника податків, які максимально спростять процес сплати, зроблять його прозорим та зрозумілим.
Усього за сім місяців запоріжці забезпечили до загального фонду державного бюджету 4,3 мільярда гривень. Цей результат на 179,4 мільйона гривень перевищив показники аналогічного періоду минулого року. Серед бюджетоформуючих галузей запорізької економіки – промисловість (28,4% надходжень до державного бюджету), оптова та роздрібна торгівля (майже 15%) та агропромислове виробництво (13%).
До місцевих бюджетів спрямовано 5,2 мільярда гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи запорізьких громад зросли на 146 мільйонів гривень.
Пріоритетним завданням податкової служби є детінізація економіки регіону. Так, з моменту запуску оновленої Системи моніторингу податкових накладних, яка протидіє махінаціям з податком на додану вартість, в регіоні було зупинено розповсюдження фіктивного податкового кредиту на загальну суму 125,3 мільйона.
Крім того, у регіоні здійснюється системний контроль за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів. Фахівці профільних підрозділів податкової служби відпрацьовують, в першу чергу, суб’єктів господарювання, які здійснювали реалізацію підакцизних товарів, однак здали ліцензії та припинили свою діяльність. Зокрема, кожна дев’ята фактична перевірка таких суб’єктів дозволила виявити торгівлю підакцизною групою товарів без реєстрації підприємницької діяльності або без наявності ліцензій.
У результаті роз’яснювальних та профілактичних заходів з працедавцями залучено до оподаткування більше чотирьох тисяч неоформлених працівників. До бюджетів додатково надійшло 4 мільйони 200 тисяч гривень єдиного внеску.
Під час операції “Курорт” у червні-серпні 387 суб’єктів господарювання повідомили про офіційне оформлення трудових відносин з працівниками, що перевищує минулорічні дані на 63 особи, а кількість офіційно працевлаштованих робітників зросла на 519. Також легалізовано 14,2 мільйона доходів, до бюджету додатково спрямовано майже 6 мільйонів.
У рамках заходу “Врожай-2020”, який проводиться спільно із Запорізькою обласною державною адміністрацією й іншими органами влади легалізовано працю 1690 осіб (додаткові надходження – 4 мільйони), аграрії регіону додатково уклали 80 договорів оренди земельних ділянок сільгосппризначення та 50 додаткових угод до діючих договорів оренди, зареєстрували 1330 угод оренди паїв з громадянами. Загальний результат детінізації земельних ділянок – майже 7 мільйонів.
Роман Афонов наголосив на основних стратегічних напрямах роботи податкової служби у серпні-грудні поточного року. Передусім, це адміністрування податків і зборів, що надходять до бюджетів усіх рівнів, удосконалення сервісних послуг, підвищення якості контролюючих та інформаційних напрямів роботи, контроль за готівковими операціями та обігом підакцизних товарів, недопущення формування схемного податкового кредиту з ПДВ, скорочення податкового боргу, ефективне запровадження законодавчих новацій.
Також учасники колегії розглянули стан роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінювання ступеня ризиків (СМКОР), підсумки відпрацювання суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері обігу готівки, результати декларування доходів громадян, отриманих у 2019 році, та забезпечення повноти обліку фізичних осіб – платників податку на майно.
Головне управління ДПС у Запорізькій області