Підлітки ювенальної пробації міста Мелітополя вчилися знімати напругу за курсом «Світ моїх емоцій»

Підлітки ювенальної пробації міста Мелітополя вчилися знімати напругу за курсом «Світ моїх емоцій»

26 серпня на базі сектору ювенальної пробації м. Мелітополя підлітки у конфлікті з законом пройшли останнє заняття курсу «Світ моїх емоцій», яке мало назву «Як зняти напругу?». Мета заняття: ознайомити учасників зі способами зняття напруги й релаксації як самодопомоги.
У ході тренінгу підлітки дізналися, що таке «Арттерапія», ознайомилися з її видами в теорії та на практиці.
Перше що спробували на собі підлітки була нейрографіка.
Нейрографіка – це метод арттерапії, покликаний поліпшити емоційний стан, зрозуміти причини проблем і усунути їх.
Учасники актуалізували свою проблему, відстежували емоцію та переносили її на аркуш паперу, а потім почали трансформувати негативну емоцію завдяки округленню кутів та додаванню кольорів.На наступному етапі підлітки торкались до чарівної пісочної терапії.
Пісочна терапія  це ключ до внутрішнього світу, один із засобів виразити переживання, досліджувати світ, будувати стосунки.
Діти знайомились з піском, будували своє безпечне місце, шукали свої страхи та намагалися через образи фігур-чарівників нейтралізувати їх.
На третьому етапі ми працювали з метафоричними картами.
Метафоричні асоціативні карти (МАК)  це інструмент психолога, який застосовується в консультуванні, діагностиці та корекції.
МАК допомагають заглянути всередину себе і знайти відповідь, допомагають висловити думки, карта, виступає як посередник між емоційними світами двох людей, сама носить у собі певний емоційний заряд. Її можна сприйняти як послання навіть без словесного супроводу.
Наприкінці заняття, завдяки мультимодальній моделі подолання стресу BASIC PH, підлітки дізналися про ресурси та намагалися визначити, якими з них вони користуються найчастіше.
Цікаве, об’ємне, більш ознайомче, чим практичне заняття, але дуже привабливе та затягуюче до пізнання себе, своїх сторін та потенціалу.
 
Наталія Мусієнко,
Сектор ювенальної пробації м. Мелітополя
 
Суспільство