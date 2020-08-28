Підлітки ювенальної пробації міста Мелітополя вчилися знімати напругу за курсом «Світ моїх емоцій»

26 серпня на базі сектору ювенальної пробації м. Мелітополя підлітки у конфлікті з законом пройшли останнє заняття курсу «Світ моїх емоцій», яке мало назву «Як зняти напругу?». Мета заняття: ознайомити учасників зі способами зняття напруги й релаксації як самодопомоги.
У ході тренінгу підлітки дізналися, що таке «Арттерапія», ознайомилися з її видами в теорії та на практиці.
Перше що спробували на собі підлітки була нейрографіка.
Нейрографіка – це метод арттерапії, покликаний поліпшити емоційний стан, зрозуміти причини проблем і усунути їх.
Учасники актуалізували свою проблему, відстежували емоцію та переносили її на аркуш паперу, а потім почали трансформувати негативну емоцію завдяки округленню кутів та додаванню кольорів.На наступному етапі підлітки торкались до чарівної пісочної терапії.
Пісочна терапія – це ключ до внутрішнього світу, один із засобів виразити переживання, досліджувати світ, будувати стосунки.
Діти знайомились з піском, будували своє безпечне місце, шукали свої страхи та намагалися через образи фігур-чарівників нейтралізувати їх.
На третьому етапі ми працювали з метафоричними картами.
Метафоричні асоціативні карти (МАК) – це інструмент психолога, який застосовується в консультуванні, діагностиці та корекції.
МАК допомагають заглянути всередину себе і знайти відповідь, допомагають висловити думки, карта, виступає як посередник між емоційними світами двох людей, сама носить у собі певний емоційний заряд. Її можна сприйняти як послання навіть без словесного супроводу.
Наприкінці заняття, завдяки мультимодальній моделі подолання стресу BASIC PH, підлітки дізналися про ресурси та намагалися визначити, якими з них вони користуються найчастіше.
Цікаве, об’ємне, більш ознайомче, чим практичне заняття, але дуже привабливе та затягуюче до пізнання себе, своїх сторін та потенціалу.
Наталія Мусієнко,
Сектор ювенальної пробації м. Мелітополя