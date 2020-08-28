Покупка товарів у США: ексклюзивні речі за доступною ціною

Онлайн-шопінг вже давно став звичною справою, але українці найчастіше оформляють покупки в місцевих онлайн-магазинах або замовляють товари з Китаю. Набагато менш популярні покупки в США, що пропонують онлайн-рітейлери/маркетплейси, такі як Amazon або Ebay, хоча саме там можна купити якісний продукт, популярний на заході, і заплатити істотно менше, ніж у київських точках, наприклад, Nike.
Краща якість, ніж у Китаї
Є об’єктивна причина, чому Amazon або Ebay так і не стали популярними в Україні: більшість продавців не підтримує відправку в нашу країну (більше того, на Amazon це роблять одиниці). Тому українці стали більш лояльними до китайців, для дешевих товарів якого ми – дуже вигідний ринок. До того ж відправляють вони сюди більш-менш все.
Крім того, скориставшись послугами компанії EasyXpress, товари з США можна придбати швидко та за вигідною ціною.
Чому все-таки треба купувати товари на Amazon або Ebay
Китайські товари найчастіше лише дешевші за американські і європейські, але там немає відомих брендів (крім мобільних телефонів Xiaomi і Huawei) і майже завжди вони менш якісні. На Amazon майже всі топ-бренди – безпосередньо або через рітейлерів – від Adidas до Apple.
Чому пряме замовлення – не найкраща ідея
Пряме замовлення може бути невиправданим рішенням – замість обіцяних від 7 до 16 днів кросівки можуть іти 25 днів. Причому навіть не з США, а з Великобританії – відповідно перелітати океан не було потрібно.
Як найкраще замовляти з Amazon або Ebay
Не варто поспішати відмовлятися від покупок на Amazon або Ebay, адже є інший спосіб доставки. Який?
Найкраща схема така: скористатися послугами української компанії EasyXpress, яка займається доставкою товарів з США в Україну і замовити обраний товар на їх американську адресу. Після цього ця компанія за тиждень перевезе посилку і видасть на свою українську адресу або відправить куди зручно «Новою поштою» (ймовірно, можна буде домовитися за «Укрпошту», Justin).
Причому вартість пересилки товару з США в Україну може компенсуватися безкоштовною доставкою від Amazon всередині США – таке можна зустріти нерідко. До того ж, Amazon в Америці зазвичай доставляє дуже швидко, часто просто-таки на наступний день.
Популярні товари
На американських ринках українські споживачі найчастіше замовляють наступні товари:
- Одяг.
- Взуття.
- Гаджети і електроніку.
- Сумки, рюкзаки та валізи.
- Іграшки.
- Автокрісла.
- Дитяче харчування.
- Засоби догляду.