Представники авторитетних громадських організацій Запоріжжя підписали Меморандум про співпрацю

27 серпня 2020 року, на прес-конференції Агенції регіональних ініціатив найвідоміші громадські об’єднання міста Запоріжжя зустрілися для підписання Меморандуму про співпрацю.
Яка головна мета співпраці, та чому громадські організації вирішили нарешті об’єднатися?
«Ми любимо наше місто. Ми хочемо, щоб Запоріжжя стало найкращим містом України. Нам не байдуже, де і як будуть зростати наші діти», – так на це питання відповів Артур Гарслян, голова правління ГО «Інновації та інвестиції» – «Ми вирішили об’єднати зусилля та за короткий термін розробити програму розвитку міста на декілька років. Наша мета – створення нового іміджу Запоріжжя».
Дмитро Матюхін, директор ГО «Міський центр допомоги» вважає, що в теперішній час у людей немає системи цінностей. Багато уваги приділяють професіональним якостям та можливостям розвитку, але без фундаментальних цінностей: поваги, людини та сім’ї, немає розвитку суспільства. Мета нашого об’єднання у створені та проведенні великих проектів, інтеграції цінностей та вихованні молоді.
ГС «Асоціація спортивних організацій» є одною з найкрупніших спортивних комунікаційних платформ. Популяризацію та розповсюдження цінностей здорового способу життя голова правління Антон Карнаух вважає головною метою участі Асоціації в програмах розвитку міста та участі в Меморандумі.
«У Запорізькій області мешкає 102 національності, і, вже давно, Запоріжжя стало для них рідною домівкою», – підкреслив Науфаль Хамдані, голова правління ГО «Асоціація національних меншин Запорізької області». У рамках співробітництва можна говорити наразі не тільки про яскраві свята та фестивалі, але й про розвиток туризму, спільні бізнес проекти, міжнародне співробітництво.
Рудольф Акопян, віце-президент ГО «Спілка вірмен Запорізької області», як один з ініціаторів підписання Меморандуму, підвів підсумки: «В Запоріжжі можна і треба об’єднуватися. Ми, на своєму прикладі, хочемо показати, що можна об’єднатися навколо гарних цінностей та посприяти спільній мети: у нашому випадку – це розвиток міста та регіону. Об’єднання відкрите, ми чекаємо на нових підписантів, які підтримають наше бачення та цінності».
Влада має ресурс, громадські організації мають авторитет та вплив. Об’єднавши зусилля можна створити спільну платформу, яка дасть міцний поштовх розвитку міста.
Прес-конференція завершилася підписанням Меморандуму та спільним фото.