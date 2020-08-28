Ринок праці Запорізької області

Станом на 28 серпня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,6 тис. осіб, з них 16,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 28 серпня 2020 року – 2350 одиниць (у м. Запоріжжі – 1321 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 7 безробітних).
З початку серпня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 122 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 65 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.