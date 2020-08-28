Від оподаткування запорізької нерухомості місцеві бюджети отримали 92 мільйони

У січні-липні до місцевих бюджетів регіону надійшло 92 мільйони гривень податку на нерухоме майно (без показників великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 10,7 мільйона або на 13 відсотків.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, компанії, установи і організації спрямували до скарбниць понад 62 мільйони, що на 1,4 мільйона більше, ніж торік. Підприємці-фізичні особи та громадяни сплатили 30 мільйонів, збільшивши відрахування до показників 2019 року на 9,3 мільйона або на 45 відсотків.
Найбільші суми податку отримав міський бюджет м. Запоріжжя – 30,7 мільйона, власники нерухомості м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямували до скарбниць 15,6 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – понад 11 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – близько 8 мільйонів, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 5,1 мільйона, Запорізького району – 4,8 мільйона.
Всього в обласному центрі та регіоні зареєстровано 4 тисячі платників податку на нерухоме майно-юридичних осіб та 23 тисячі-фізичних осіб.
Нагадаємо, громадяни сплачують податок упродовж 60 днів після отримання податкового повідомлення-рішення з податковими зобов’язаннями. Для проведення звірки слід звернутися до податкового органу за місцем знаходження нерухомості.
Головне управління ДПС у Запорізькій області