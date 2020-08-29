«Запоріжсталь» приступив до будівництва додаткових аспірацій на хвостових частинах агломашин

«Запоріжсталь» Групи Метінвест продовжує екологічну модернізацію виробництва — дано старт будівництву додаткових аспірацій на хвостових частинах агломашин, інвестиції становитимуть 235 млн грн. Раніше «Запоріжсталь» встановив на кожну з шести агломашин сучасні рукавні фільтри, які очищають повітря від пилу – до 30 мг/м³, від сірчистого ангідриду – до рівня нижче 400 мг/м³, вклавши в проєкт екомодернізаціі агломашин 1,2 млрд гривень.
Існуючу систему аспірацій кожної з шести агломашин вдосконалять двома рукавними фільтрами, які збільшать обсяг очищуваного від хвостових частин повітря в 1,5 рази з 1 600 000 до 2 400 000 м³/год. Під час вивантаження готового агломерату на транспортувальні стрічки пил уловлюватиметься і повертатиметься назад у виробництво в якості шихти.
«Черговий етап екологічної модернізації аглофабрики дозволить додатково знизити навантаження на навколишнє середовище. Важливо розуміти, що раніше 80% всіх викидів підприємства утворювалися на аглофабриці. Після її повної модернізації ми досягли сучасних європейських екологічних стандартів при виробництві агломерату, істотно знизивши запилювання», – зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко.
Надійну роботу газоочисних систем забезпечує спеціалізована служба моніторингу і контролю роботи газоочисток аглофабрики. Кожна агломашина оснащена датчиками контролю викидів, які в онлайн-режимі з дискретністю в мілісекунди показують ефективність роботи газоочисного обладнання.
Основне газоочисне обладнання для проєкту поставляє найбільший український виробник – Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», тягодуттєве обладнання – компанія Reitz India, системи автоматики Siemens VAI будуть встановлені українською компанією «ALD інжиніринг та будівництво».
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»