5 865 запорізьких дітей отримали шкільні подарунки від Метінвесту

Підприємства Групи Метінвест в Запоріжжі — «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» і Запорізький ливарно-механічний завод — до початку навчального року подарували школярам, чиї батьки працюють на підприємствах Компанії, необхідні навчальні комплекти. На придбання 5 865 комплектів шкільного приладдя підприємства Метінвесту в Запоріжжі спрямували понад 3 млн гривень.
Подарунки підібрані відповідно до віку учнів. Першокласникам подарували ергономічні рюкзаки з канцелярським приладдям понад 15 найменувань: пеналом, щоденником, зошитами, олівцями, ручками, фарбами, пензликами, а також антисептичним гелем для рук, оснащеним карабіном. Діти віком 7-11 років отримали рюкзаки та набори для творчого розвитку: альбоми, кольорові фломастери та олівці, пластилін, фарби, пензлики, ножиці. Учням 12-16 років подарували рюкзаки та набори для геометрії і креслення: циркулі зі змінними грифелями, трикутники, транспортири, графітні олівці.
«Наше основне завдання, незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнувся світ в цей складний період, підтримувати стабільну роботу підприємств, виплати і реалізацію соціального пакета, зокрема забезпечення дітей співробітників шкільним приладдям. Сподіваюся, що всім учням наші шкільні подарунки зміцнили бажання вчитися і порадували», — зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко.
Таку допомогу до початку навчального року отримають понад 33 тисячі школярів у всіх містах України, де розташовані підприємства Метінвесту. Компанія спрямувала на цю соціальну програму 14,5 мільйона гривень.
У зв’язку з карантинним режимом керівництво підприємств вирішило не піддавати ризику співробітників і їхні сім’ї і перенести традиційне свято до Дня знань на наступний рік. Волонтери — члени молодіжних організацій «Запоріжсталі», «Запоріжкоксу», «Запоріжвогнетриву» і Запорізького ливарно-механічного заводу — організували видачу шкільних наборів у підрозділах підприємств.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»