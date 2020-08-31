Легалізовано працю більше чотирьох тисяч запоріжців

У Запорізькій області за сім місяців залучено до оподаткування 4031 неоформленого працівника. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це – підсумки, передусім, роз’яснювальних та профілактичних заходів з працедавцями, які проводить податкова служба разом із органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.
За результатами проведеної роботи найманим працівникам виплачено 19 мільйонів гривень доходу. Додаткові надходження до бюджету склали майже 8 мільйонів, у тому числі, 3,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 4,2 мільйона гривень єдиного соціального внеску та 300 тисяч гривень військового збору.
Керівник податкового відомства регіону підкреслив, що у процесі легалізації ринку праці ключову роль відіграють не перевірки, а превентивна робота. Зокрема, при Запорізькій облдержадміністрації та районних адміністраціях створені відповідні робочі групи у складі представників органів ДПС та інших контролюючих органів і державних структур, які організовують зустрічі із роботодавцями. За підсумками засідань переважна більшість керівників підприємств і підприємців виконують вимоги законодавства і належним чином оформлюють своїх співробітників.
Разом із цим за рахунок контрольних заходів серед суб’єктів господарювання, що мали ризики використання неоформленого найманого труда, виявлено 153 особи, які працювали нелегально. Матеріали перевірок надіслані до ГУ Держпраці для вжиття відповідних заходів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області