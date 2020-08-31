В Запорізькій області у вересні буде проходити «Місячник зайнятості молоді»

Завдяки високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди активно впливають на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства, держави та світового співтовариства. Одним з перспективних напрямків залучення молоді в суспільні процеси країни є забезпечення її робочими місцями. Молоді люди потребують допомоги і підтримки, аби знайти своє місце в житті, самовизначитися і самоствердитися.
Останнім часом багато молодих людей звертаються за послугами до служби зайнятості. Надзвичайно важливо, найти індивідуальний підхід до кожної молодої людини.
З метою підвищення ефективності надання соціальних послуг, спрямованих на підтримку трудової активності молоді в сучасному економічному середовищі, підвищення рівня працевлаштування такої категорії громадян, обласною службою зайнятості у вересні 2020 року буде проводитися «Місячник зайнятості молоді».
В рамках цієї акції проводитиметься багато різноманітних заходів спрямованих на забезпечення зайнятості молоді: тематичні вебінари, у тому числі щодо ризиків нелегальної трудової міграції, можливостей навчання та техніки пошуку роботи; міні ярмарки вакансій, аукціони претендентів, презентації професій, тощо.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46