28 навчальних закладів Запоріжжя в подарунок від «Запоріжсталі» отри-мали інтерактивні дошки та засоби профілактики від COVID-19

«Запоріжсталь» до початку навчального року передав 28 підшефним навчальним закладам Запоріжжя інтерактивні дошки та засоби індивідуального захисту від COVID-19, витративши на ці цілі близько 800 тисяч гривень.
Напередодні початку навчального року відбулася традиційна зустріч Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» і керівників освітніх установ Запоріжжя спільно з представниками батьківських комітетів шкіл. З нагоди Дня знань від усього колективу ПАТ «Запоріжсталь» Генеральний директор Олександр Мироненко вручив школам інтерактивні дошки та комплекти для профілактики COVID-19 — захисні щитки для вчителів і дезінфікуючі засоби.
«Карантинний режим вніс свої корективи в свято Першого дзвоника, але не змінив наших цілей як соціально відповідального бізнесу. Компанія Метінвест і комбінат «Запоріжсталь» традиційно надають допомогу нашим підшефним школам в оновленні класів, а також організації безпечного навчального процесу», — зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко.
Нагадаємо, напередодні Дня знань «Запоріжсталь» та інші запорізькі підприємства Метінвесту в рамках корпоративної програми «Перший раз в перший клас!» подарували 5 865 дітям співробітників шкільні рюкзаки та комплекти навчального приладдя.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»