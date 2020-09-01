Майже тисяча запоріжців вже замовили зимовий газ за літньою ціною

Майже тисяча запоріжців вже замовили зимовий газ за літньою ціною

Аби заощадити кошти під час опалювального періоду, вже 949 жителів Запоріжжя та Запорізької області взяли участь в акції «Твоя енергонезалежність» та зарезервували газ на зиму. Її вже вдруге проводить ТОВ «Запоріжгаз Збут». На першому етапі акції — з 15 до 31 серпня — запоріжці замовили на зиму та оплатили майже 930 тис. кубометрів природного газу за літньою ціною 4,49 грн.

 

На наступні два етапи ціна газу буде такою:

  • 4,99 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня;
  • 5,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 16 до 30 вересня.

 

Замовити газ на опалювальний сезон за акційною ціною можна до 30 вересня, а використати придбаний запас блакитного палива необхідно з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року. Вартість послуги доставки газу сплачується окремо.

 

«Цього року участь в акції для мешканців області є дуже актуальною, адже з 1 серпня скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Це означає, що вартість блакитного палива відтепер формується за ринковими механізмами», — пояснив ситуацію директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.

 

За його словами, з наближенням опалювального сезону газ на європейських ринках традиційно дорожчає. Сезонне зростання цін зазвичай починається у серпні-вересні. Саме тому ощадливим запоріжцям варто «приготувати санчата влітку» і купити газ на зиму за літніми цінами.

 

Підписатися на участь в акції споживачі можуть в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, у Центрах обслуговування клієнтів, а також за телефоном Контакт-центру: (061) 2287404.

 

Нагадаємо, минулого року вартість природного газу для учасників «Твоєї енергонезалежності» становила 5,99 грн за кубометр.

 

З інформацією про акцію можна ознайомитися на сайті компанії https://zpgaszbut.104.ua/ua/gas-supply/special-offer/id/akcija-tvoja-energonezalezhnist-40103

 

 

 

Економіка