Майже тисяча запоріжців вже замовили зимовий газ за літньою ціною

Аби заощадити кошти під час опалювального періоду, вже 949 жителів Запоріжжя та Запорізької області взяли участь в акції «Твоя енергонезалежність» та зарезервували газ на зиму. Її вже вдруге проводить ТОВ «Запоріжгаз Збут». На першому етапі акції — з 15 до 31 серпня — запоріжці замовили на зиму та оплатили майже 930 тис. кубометрів природного газу за літньою ціною 4,49 грн.
На наступні два етапи ціна газу буде такою:
- 4,99 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня;
- 5,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 16 до 30 вересня.
Замовити газ на опалювальний сезон за акційною ціною можна до 30 вересня, а використати придбаний запас блакитного палива необхідно з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року. Вартість послуги доставки газу сплачується окремо.
«Цього року участь в акції для мешканців області є дуже актуальною, адже з 1 серпня скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Це означає, що вартість блакитного палива відтепер формується за ринковими механізмами», — пояснив ситуацію директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.
За його словами, з наближенням опалювального сезону газ на європейських ринках традиційно дорожчає. Сезонне зростання цін зазвичай починається у серпні-вересні. Саме тому ощадливим запоріжцям варто «приготувати санчата влітку» і купити газ на зиму за літніми цінами.
Підписатися на участь в акції споживачі можуть в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, у Центрах обслуговування клієнтів, а також за телефоном Контакт-центру: (061) 2287404.
Нагадаємо, минулого року вартість природного газу для учасників «Твоєї енергонезалежності» становила 5,99 грн за кубометр.
З інформацією про акцію можна ознайомитися на сайті компанії https://zpgaszbut.104.ua/ua/gas-supply/special-offer/id/akcija-tvoja-energonezalezhnist-40103