Проби золота для ювелірних виробів

Вишукані прикраси з дорогоцінних металів займають особливе місце в жіночому гардеробі. Однак носіння аксесуарів не тільки жіноча прерогатива, багато чоловіків із задоволенням надягають подібні атрибути, які підвищують їх статус в очах оточуючих.
Клеймо на ювелірному аксесуарі
Існує багато проб золота для ювелірних виробів, тому перш ніж купити певну модель, слід вивчити корисну інформацію, стосовно цього питання. Зробити це можна на сайті https://oniks.ua/categories/zolotie-ukrasheniya/gorod-is-zaporozhye/ від інтернет-магазину «Oniks».
Новачки часто цікавляться, які проби золота бувають для ювелірних виробів, і що це взагалі таке. Показник якості дорогоцінного прикраси визначає співвідношення металів, що входять до його складу.
Чистий матеріал дуже пластичний, без вмісту інших домішок цей дорогоцінний ресурс швидко втратить свої експлуатаційні характеристики і втратить первинний зовнішній вигляд. На кожній прикрасі, виконаній з дорогоцінних металів, є спеціальний відбиток. На клеймі вказується цифра, яка і є позначенням якості сплаву.
Види і опис відбитків
Перш ніж вирушити в ювелірний салон за покупками, необхідно знати, які відбитки бувають.
Вища проба золота в ювелірних виробах відзначається на клеймі цифрою 999 – це найвищий показник якості. Такий сплав в складі містить не більше 0,001 відсотка домішок. Однак для виготовлення аксесуарів він не застосовується, тому як метал має тьмяний жовтий відтінок і схильний до деформації. Основна сфера застосування – банківські злитки.
750 проба – вищий показник якості коштовностей. Вісімнадцятикаратний склад активно використовується при виробництві прикрас в Азії.
Проба для аксесуарів
585 – найпоширеніший варіант в промислових масштабах. До складу прикраси входить 58% чистого золота. Такі атрибути мають презентабельний зовнішній вигляд і відмінну якість. Вироби 585 проби не деформуються і зберігають первинний зовнішній вигляд протягом довгих років. Саме з цього сплаву виробляють різні аксесуари:
- Золоті сережки з природними смарагдами.
- Золотий ланцюжок з гранатом і фіанітами.
- Золоту підвіска з природним смарагдом.
- Золоте кольє з природним смарагдом і берілламі
583 – стандартна проба з Радянських часів до 2000 року. Вироби, що дісталися у спадок, найчастіше мають саме таке клеймо. Сьогодні атрибути цієї якості не випускають.
Якщо на відбитку значиться цифра 385, значить, в складі міститься велика частина домішок і мінімальна частка чистого золота.