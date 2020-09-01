Розцінки на політичну рекламу і передвиборчу агітацію

кандидатів у депутати на місцевих виборах:
депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів,
які відбудуться 25 жовтня 2020 року
у запорізькій обласній газеті «ПравдаЗП» («Запорізька правда»)
(Ціни зазначені за 1 см2 у гривнях, без ПДВ)
Номер
шпальти
Вартість одного см. кв.
газетної площі.
Без ПДВ.
Перша
30 грн.
2-24
21 грн
Розцінки на розміщення матеріалів передвиборної агітації на офіційному сайті газети: https://www.zp-pravda.info
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Телефони відділу реклами:
099-079-28-46, 067-566-49-54
Сушко Володимир Костянтинович
Е-mail: zp.reklama@ukr.net