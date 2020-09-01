Розцінки на політичну рекламу і передвиборчу агітацію

Розцінки на політичну рекламу і передвиборчу агітацію

кандидатів у депутати на місцевих виборах:

депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів,

які відбудуться 25 жовтня 2020 року

 

у запорізькій обласній газеті «ПравдаЗП» («Запорізька правда») 

(Ціни зазначені за 1 см2 у гривнях, без ПДВ)

 

Номер

шпальти

Вартість одного см. кв.

 газетної площі.

Без ПДВ.

 

Перша

30 грн.

2-24

21 грн

 

Розцінки на розміщення матеріалів передвиборної агітації на офіційному сайті газети: https://www.zp-pravda.info

Політичні новини від 900 грн. (2000 знаків)

                  Телефони відділу реклами:

099-079-28-46, 067-566-49-54

 Сушко Володимир Костянтинович

                                       Е-mail: zp.reklama@ukr.net

 

 

 

 

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