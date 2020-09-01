Запорізьке комунальне підприємство повернуло державі 4,3 мільйона несплачених податків

Співробітники податкової міліції Запорізької області за процесуального керівництва прокуратури області закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору службовими особами одного з комунальних підприємств регіону.
Слідчі встановили, що його службові особи з липня по грудень 2016 року відображали у податковій звітності завищені показники щодо фактичної сплати зазначених податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 4,3 мільйона гривень.
Під час проведення досудового розслідування завдяки вжитим працівниками податкової міліції заходам підприємство повністю відшкодувало завдані державному бюджету збитки.
Обвинувальний акт стосовно колишнього керівника і головного бухгалтера КП направлено до суду.
Головне управління ДФС у Запорізькій області