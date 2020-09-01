Запорізькі платники отримали у податковій 36 тисяч електронних ключів

За вісім місяців фахівці податкової служби регіону видали платникам 36430 безкоштовних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, працівники підрозділів реєстрації користувачів надали електронні довірчі послуги 15859 клієнтам.
Як підкреслив Роман Афонов, запоріжці все частіше надають перевагу онлайн формату взаємодії з органами ДПС. На сьогодні показник електронної звітності в регіоні становить 79 відсотків. Тобто, приміром, із кожного десятка податкових звітів, у середньому, лише два подаються у паперовому вигляді.
Крім того, з початку року сервісами Електронного кабінету платника (https://cabinet.tax.gov.ua/) скористалися 61 тисяча запоріжців. На даний час він надає представникам бізнесу і громадянам десятки онлайн послуг, серед яких: ведення і подання електронної звітності, запитів, сплата податків, листування з податковою, отримання довідок про доходи, замовлення реєстраційного номеру облікової карти, перевірка стану розрахунків з бюджетом та багато іншого. Вхід до приватної частини кабінету здійснюється за допомогою електронного ключа.
Разом із цим платники мають можливість самостійно формувати нові сертифікати ключів. Скористатися дистанційним сервісом можуть зареєстровані користувачі на інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Головне управління ДПС у Запорізькій області